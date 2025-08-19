تراجع أرباح سلسلة متاجر هوم ديبوت خلال الربع الثاني من عام 2025

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت سلسلة متاجر مستلزمات صيانة المباني الأمريكية هوم ديبوت تراجع أرباحها خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة، إن صافي أرباحها ربع السنوية بلغ 4.55 مليون دولار بما يعادل 4.58 دولار للسهم، مقابل 4.56 مليون دولار بما يعادل 4.60 دولار للسهم خلال الربع الثاني من العام الماضي.

وبلغت أرباح السهم بعد استبعاد البنود الخاصة 4.68 دولار للسهم.

في الوقت نفسه زادت إيرادات هوم ديبوت خلال الربع الثاني بنسبة 4.9% سنويا إلى 45.24 مليون دولار بما يعادل 43.17 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.