إعصار إيرين يتقدم في منطقة البحر الكاريبي ويهدد الساحل الشرقي للولايات المتحدة

واصل إعصار إيرين القوي تقدمه قرب جزر البهاماس مصحوبًا برياح عاتية وأمطار غزيرة، مع تزايد خطر حدوث أمواج مدمرة على السواحل الأمريكية.

ويتحرك إعصار إيرين، الذي وصل إلى الفئة الثالثة على مقياس سافير-سيمبسون المكون من خمس فئات، عبر منطقة البحر الكاريبي برياح تصل سرعتها إلى 205 كم/ساعة، وفقًا لآخر نشرة من المركز الوطني الأمريكي للأعاصير الصادرة اليوم الثلاثاء.

ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة محلية مرتبطة بمرور الإعصار في جنوب شرق جزر البهاماس وجزر تركس وكايكوس، بالإضافة إلى هايتي وجمهورية الدومينيكان، مع خطر حدوث فيضانات كما أوردت صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وبعد مروره بجزر البهاماس، من المتوقع أن يتجه شمالًا اليوم الثلاثاء، ثم يمر بين الساحل الشرقي للولايات المتحدة وبرمودا بحلول منتصف الأسبوع، على الرغم من أنه من غير المتوقع أن يصل الإعصار إلى اليابسة، حثت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكيين على عدم الاستهانة بإعصار إيرين.

وقال جيمي روم، نائب مدير المركز الوطني للأعاصير، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي "قد يظن الكثيرون أن مسار إيرين البحري لن يكون له تأثير يُذكر على الساحل الشرقي للولايات المتحدة خلال الأيام القليلة المقبلة.. هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة".

ومن المتوقع بالفعل حدوث تيارات خطيرة وأمواج قوية يصل ارتفاعها إلى 6 أمتار؛ مما يشكل خطر حدوث فيضانات ساحلية، لاسيما في سلسلة من الجزر المتاخمة لولاية كارولاينا الشمالية، وتحسبًا لذلك، صدرت أوامر إخلاء في بعض المناطق.

واقترب إعصار إيرين من شمال جزر الأنتيل الصغرى وبورتوريكو خلال عطلة نهاية الأسبوع، مسببًا أضرارًا في الممتلكات.. في هذه المنطقة، التي دمرها إعصار ماريا عام 2017، تضررت المنازل والطرق، وغمرت المياه المنطقة.

كما أدت الرياح القوية أيضًا إلى سقوط الأشجار على الطرق، وانقطعت الكهرباء عن 150 ألف منزل يوم الأحد، وحدثت انقطاعات أخرى يوم الاثنين، وفقًا لما ذكرته شركة الكهرباء المحلية "لوما"، مؤكدةً استعادة الخدمة لأكثر من 90% من عملائها.

وزادت شدة إعصار إيرين، أول إعصار لهذا الموسم في شمال الأطلسي، بسرعة كبيرة، ليصل إلى ذروته في ما يزيد قليلًا على أربع وعشرين ساعة، وأشار دانيال جيلفورد، العالم في مركز المناخ، إلى أن هذه كانت واحدة من أقوى وأسرع حالات التكثيف "المسجلة".

وعبر إعصار إيرين المياه الدافئة بشكل استثنائي في المحيط الأطلسي؛ ما سمح بمثل هذه الزيادة المفاجئة، وقال جيلفورد "نعلم أن الأعاصير تعمل كمحركات حرارية، حيث تمتص الطاقة من سطح المحيط وتحولها إلى رياح".

ومن المتوقع أن يكون موسم الأعاصير أكثر شدة من المعتاد.

وبسبب ارتفاع درجة حرارة البحار، يزيد تغير المناخ من احتمالية التكثيف السريع لمثل هذه العواصف، وفقًا للعلماء، وهناك خطر وقوع أحداث أشد.

وعلى الرغم من البداية الهادئة، من المتوقع أن يكون موسم الأعاصير، الذي يمتد من أوائل يونيو إلى أواخر نوفمبر، أكثر شدة من المعتاد هذا العام، وفقًا لتوقعات سلطات الأرصاد الجوية الأمريكية.

وفي عام 2024، ضربت المنطقة عدة عواصف مميتة، بما في ذلك إعصار هيلين، الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص في جنوب شرق الولايات المتحدة.