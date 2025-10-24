مايكل أوين: لا يمكن التشكيك في قدرات صلاح رغم تراجع مستواه

يرى مايكل أوين، أسطورة مانشستر يونايتد السابق، أن محمد صلاح، نجم ليفربول، لاعب لا يمكن التشكيك فيه ولا في قدراته، بعد الانتقادات التي يتعرض لها الفترة الأخيرة على خلفية تراجع مستواه.

محمد صلاح بقي على مقاعد البدلاء خلال الفوز الأخير لليفربول أمام آينتراخت فرانكفورت 5-1، في دوري أبطال أوروبا، وشارك بديًلا في آخر 16 دقيقة.

وقال مايكل أوين في تصريحات نقلها موقع «ليفربول إيكو»: «إذا كان هناك لاعبٌ في الدوري الإنجليزي الممتاز لا يجب التشكيك فيه، فهو محمد صلاح، مع ذلك، قد يكون السن عاملاً مؤثرًا».

وأضاف: «صلاح يُسجل الأهداف منذ سنوات طويلة. لن يُفاجأ أحد إذا سجل في مباراته التالية وواصل الركض».

وتابع: «عمره الآن 33 عامًا، لقد اعتزلت في هذا العمر، لا يُمكن الاستمرار هكذا للأبد، والعمر أحد الأسباب المحتملة لتراجع مستوى صلاح في الفترة الحالية».

وأوضح: «السبب الآخر هو تغير طريقة اللعب للنادي.. لم تتغير التكتيكات، لكن الأفراد تغيروا، أو ربما لم يبدأ الفريق التدريب بعد».

وأتم: «كل لاعب هجومي يمر بفترة كهذه، على الأرجح أنها مجرد عثرة عابرة، وسيتعافى قريبًا، لكنها قد تكون مزيجًا من كل ما سبق».