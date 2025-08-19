ماكرون يقترح عقد قمة رباعية بشأن أوكرانيا بمشاركة الأوروبيين وتركيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه ينبغي عقد اجتماع رباعي بمشاركة الأوروبيين وتركيا، عقب القمة الثلاثية المحتملة بين زعماء الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا.

وأفاد ماكرون في تصريح صحفي الثلاثاء، أنه يفضل عقد اجتماع بمشاركة الجانب الأوروبي وتركيا، عقب القمة الثلاثية المحتملة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق السلام في أوكرانيا.

وأضاف أن ترامب وبوتين اتفقا على عقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية بين الرئيسين زيلينسكي وبوتين في مكان سيُحدد لاحقا.

وأكد أن أي لقاء محتمل بين بوتين وزيلينسكي ستعقبه قمة ثلاثية بمشاركة ترامب، وأنه من الضروري عقد قمة رباعية تضم الأوروبيين وتركيا.

وتابع: "أود أن أرى اجتماعًا يلي كل هذا، بمشاركة الأوروبيين وحتى الأتراك. أريد اجتماعًا يشمل جميع من يتأثر بشكل مباشر بعواقب الصراع الروسي الأوكراني".

وشهد البيت الأبيض، أمس الاثنين، مباحثات جمعت ترامب مع زيلينسكي والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والأمين العام للناتو مارك روته.

ويأتي لقاء ترامب بالقادة الأوروبيين وزيلينسكي بعد قمة ألاسكا الجمعة مع بوتين، حيث بحث الزعيمان سبل وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، والعلاقات الثنائية.