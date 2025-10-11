سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يشارك العرض المسرحي "آخر مرمى البصر"، تأليف معتز عجمي وإخراج أشرف علي، في العاشرة مساء اليوم على مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون، ضمن فعاليات مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح.

وعلى ألحان وأغاني الشيخ إمام يأخذنا مخرج العرض لنعيش نوستالجيا للماضي من خلال 3 رجال عجائز أصدقاء، ولكنهم مصابون بألزهايمر.

وخلال أحداث العرض، تحدث بعض المفارقات التي تجعلهم يسترجعوا بعض من ذكريات شبابهم، ونرى من خلالها قصة حياة كل شخص وعلاقته بالآخر.

ويشارك في بطولة العرض يارا حسام وحسين محمد ومحمد فريد وأشرف علي.

ويقام المهرجان، في الفترة من 4 إلى 15 أكتوبر، على أن يكون حفل الختام في 17 منه على مسرح جراند نايل تور.

وتقام الفعاليات على 6 مسارح: قصر النيل، والمعهد العالي للفنون المسرحية، ومسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون، ومسرح النهار بشارع قصر العيني، ومسرح الفلكي بالجامعة الأمريكية، ومسرح الهوسابير برمسيس.

ويرأس المهرجان، الدكتور أشرف زكي، ويتولى منصب نائب الرئيس المخرج سامح بسيوني، وتشغل الفنانة بشرى منصب المدير التنفيذي للمهرجان.