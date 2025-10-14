حماس: تحرير الأسرى إنجاز وطني ومحطة مضيئة في مسيرة نضالنا

باركت حركة حماس، للأسرى الفلسطينيين وذويهم ولجماهير الشعب الفلسطيني، إنجاز تحريرهم من سجون الاحتلال، الذي يُعدّ محطة وطنية مضيئة في مسيرة النضال المتواصل نحو الحرية والتحرير.

وقالت في بيان: «طوفان الأحرار إنجاز وطني تاريخي، جسَّد وحدة شعبنا، وأكّد أنَّ مقاومته وتمسّكه بأرضه وحقوقه الوطنية هو السبيل لتحرير الأرض، وتحقيق العودة، وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة».

وأضافت: «فرحة أهالي الأسرى المحرَّرين العارمة في غزّة العزّة وضفّة الإباء تملأ القلوب وتغمر البيوت والساحات، رغم الألم وقساوة الجراح، وهي تعبير عن قوّة وصلابة شعبنا التي لا تكسرها جرائم العدو».

وتابعت: «لا يمكن لمجرم الحرب نتنياهو وعصابته المتطرّفة، ومن ورائهم أمثال بن غفير وسموتريتش، أن ينتزعوا فرحة شعبنا بإنجاز المقاومة في طوفان الأحرار، الذي عُمّد بالدماء والتضحيات، وحطّم غطرستهم وأفشل مخططاتهم».

وأشارت إلى أنّ فرحة اليوم بتحرير الأسرى محطة مهمّة في مسارٍ متواصلٍ حتى إنجاز التحرير الشامل للأرض والمقدسات.

واستكملت: «كشف أسرانا المحرَّرون ما تعرّضوا له من أبشع صور التعذيب النفسي والجسدي على مدار عامين كاملين، في مشهد يجسّد أقسى صور السادية والفاشية في العصر الحديث».

وذكرت حماس: «هذه الجرائم الممنهجة بحقّ الأسرى تضع المؤسسات الحقوقية والإنسانية حول العالم أمام مسؤولياتها في التحرّك العاجل لوقف انتهاكات الاحتلال وضمان حريتهم».

ولفتت إلى أن المقاومة تعاملت مع أسرى الاحتلال وفق قيمها الإسلامية والوطنية والحضارية، فحافظت على حياتهم رغم المخاطر، بينما يُمعن جيش الاحتلال المجرم يوميًّا في إذلال وتعذيب الأسرى الفلسطينيين في سجونه.