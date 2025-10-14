مقتل 233 كادرا طبيا منذ بدء الحرب في السودان

أعلنت شبكة أطباء السودان ، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الكوادر الطبية الذين فقدوا حياتهم منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 إلى 233 قتيلا بعد قيام قوات الدعم السريع باستهداف طبيب داخل منزله بشرق النيل.

وقالت شبكة أطباء السودان ،في بيان صحفي ،إنها تدين بـ "أشد العبارات الاستهداف الذي نفذته قوات الدعم السريع صباح اليوم بالمسيرات الانتحارية على منطقة شرق النيل، والذي أسفر عن مقتل الطبيب صديق عثمان الفكي داخل منزله وإصابة إبنيه حيث تم إسعافهم لتلقي العلاج".

وأضافت أن "استهداف الأطباء والمنشآت والمناطق المدنية بهذا الشكل الوحشي يعكس طبيعة الدعم السريع التي جعلت من القتل والترويع وسيلة لبسط نفوذها، في تحدٍ صارخ لكل القوانين والأعراف الإنسانية والدولية".

وأكدت الشبكة أن "دماء الضحايا من الكوادر الطبية والمواطنين الأبرياء لن تذهب هدراً"،مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بـ "تحمل مسؤولياتها الكاملة في إدانة ومحاسبة الدعم السريع على جرائمها المستمرة بحق الشعب السوداني".

وكانت شبكة أطباء السودان أعلنت أمس مقتل الطبيب عمران إسماعيل آدم أحمد وإصابة ثلاثة آخرين بعد أن استهدفت الدعم السريع عيادة أبو قرون في مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور .

ويعيش السودان في صراع دموي على السلطة منذ أبريل 2023 بين الزعيم الفعلي عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق محمد حمدان دقلو، الذي يقود قوات الدعم السريع.