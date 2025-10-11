بدء نقل وتجميع أسرى فلسطينيين للإفراج عنهم ضمن اتفاق وقف إطلاق النار

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، نقل وتجميع الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم في صفقة التبادل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إنّ مصلحة السجون تلقت أوامر بالإفراج عن أسرى أمنيين ضمن صفقة التبادل.

وأشارت إلى بدء نقل الأسرى الأمنيين من 5 سجون إلى مرافق الإفراج المخصصة لإطلاق سراحهم.

وأضافت أنّ صفقة التبادل تشمل الإفراج عن نحو 250 أسيرا محكوما بالمؤبد و1700 من غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر 2023.

ومساء الخميس، أعلن رئيس حركة حماس في غزة ورئيس وفدها المفاوض، خليل الحية، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ويشمل الاتفاق، بحسب الحية، إطلاق سراح 250 من أسرى المؤبدات و1700 من الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلوا منذ السابع من أكتوبر، بالإضافة إلى الإفراج عن الأطفال والنساء جميعًا، ما يمثل خطوة كبيرة نحو تخفيف المعاناة الإنسانية داخل القطاع.