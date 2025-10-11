الري توقع مذكرة تفاهم مع المجلس العالمي للمياه في الإدارة المستدامة وبناء القدرات

الدكتور هاني سويلم: الأمن المائي ركيزة للاستقرار والازدهار والسلام

وقعت وزارة الموارد المائية والري، اليوم السبت، مذكرة تفاهم مع المجلس العالمي للمياه؛ لتعزيز الشراكة في مجالات الإدارة المستدامة للمياه، وتبادل المعرفة، وبناء القدرات.

كما تستهدف مذكرة التفاهم، التنسيق المشترك خلال الفعاليات الدولية الكبرى للمياه مثل المنتديات العالمية للمياه، وتعزيز التدريب وتبادل الخبرات من خلال مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي PACWA.

يأتي ذلك على خلال فعاليات الاجتماع الـ91 لمجلس محافظي المجلس العالمي للمياه، الذي عقد اليوم السبت على هامش "أسبوع القاهرة الثامن للمياه" المزمع انطلاقه غدا الأحد.

وأعرب الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عن خالص تقدير مصر للمجلس العالمي للمياه على قيادته الراسخة في تعزيز الأجندة العالمية للمياه في مجالات وضع استراتيجيات إدارة المياه، والتمويل، والابتكار، والدبلوماسية المائية، بالإضافة للتعاون القوي بين المجلس والوزارة خلال أسبوع القاهرة للمياه .

وقال سويلم، إن مصر وباعتبارها عضوًا مؤسسًا في المجلس العالمي للمياه، قد عملت دائماً على تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية في قطاع المياه.

وأضاف أن هذا التعاون تزايد خلال السنوات الأخيرة، مثل المشاركة المصرية النشطة والفعالة في المنتدى العالمي العاشر للمياه الذي عقد في بالي بإندونيسيا في شهر مايو 2024، حيث ساهم الخبراء المصريون في عدد واسع من الجلسات والمناقشات .

وتابع: "انطلاقًا من الزخم الذي تحقق في المنتدى العالمي العاشر للمياه، فإن مصر تتطلع لتعزيز التعاون مع المجلس العالمي للمياه خلال الإعداد للمنتدى العالمي الـ11 للمياه، الذي ستستضيفه المملكة العربية السعودية، حيث تحرص مصر على العمل عن كثب مع كلٍ من المجلس والأشقاء بالمملكة العربية السعودية لضمان نجاح هذا الحدث المهم في مسيرة الأجندة العالمية للمياه ".

وأكد الدكتور سويلم أن الأمن المائي لا ينفصل عن الأمن القومي في أي دولة، موضحًا أن التضامن والتعاون هما السبيلان الدائمان لمواجهة تحديات التعاون في أحواض الأنهار المشتركة وتغير المناخ، مشددًا على أهمية الالتزام بالعمل على تحويل الخطط والتعهدات إلى مشروعات حقيقية ومستدامة مع توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات.

وأشار وزير الري، إلى أن مصر تواجه فجوة متزايدة بين مواردها المائية المحدودة واحتياجاتها المتزايدة نتيجة للنمو السكاني والتأثيرات المتسارعة لتغير المناخ، بالإضافة لما يخص ملف المياه الدولية المشتركة، مما يؤكد الحاجة إلى وجود تعاون فعّال قائم على الالتزام بتطبيق القوانين الدولية المعنية بالمياه.

وأوضح أن الأمن المائي ركيزة للاستقرار والازدهار والسلام، وأساس لتعزيز القدرة على الصمود أمام تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.

وأشار الدكتور سويلم إلى انطلاق الدورة الثامنة من أسبوع القاهرة للمياه غدا الأحد تحت شعار "حلول مبتكرة لتعزيز القدرة على الصمود المناخي واستدامة الموارد المائية" بمشاركة نخبة من الخبراء وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم لدفع الأجندة المشتركة في مجال المياه.

وأضاف سويلم أن أجندة هذا العام على تركز 5 محاور رئيسية هي "التعاون، والعمل المناخي، والابتكار، والحلول المعتمدة على الطبيعة، والبنية التحتية المستدامة".