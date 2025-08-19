ضبط متهم بتهديد والدة زوجته بشومة في الإسكندرية

ألقى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثالث المنتزه في الإسكندرية، القبض على شخص "نجار"؛ لاتهامه بالتعدي بالسب على سيدة مسنة "والدة زوجته" وتهديدها بعصا خشبية "شومة".

وتلقى مدير أمن الإسكندرية اللواء رشاد فاروق، إخطارًا من الجهات الأمنية، يفيد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تعد شخص بالسب على سيدة، مسنة، وتهديدها بعصا خشبية.

وبانتقال الشرطة، إلى موقع تصوير الفيديو، تمكنت من المعاينة والفحص تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو مقيم في نطاق دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، شرقي الإسكندرية، وبحوزته العصا الخشبية.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الثلاثاء، فإنه وبمواجهة المقبوض عليه أقر بأن السيدة الظاهرة في مقطع الفيديو هي "والدة زوجته - حماته" وتعدى عليها؛ لوجود خلافات عائلية بينهما.

وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.