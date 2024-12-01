قال المرصد السوري لحقوق الانسان إن الطيران الحربي الروسي نفذ 5 غارات جوية متتالية، استهدفت مخيم للمهجرين في حي الجامعة بمدينة إدلب، مما أدى إلى استشهاد مدني ووقوع إصابات.

وأوضح المرصد في بيان له اليوم أن غارات الطيران الحربي الروسي منذ ساعات الصباح الأولى استهدفت محيط مدن وبلدات مورك وخان شيخون وكفرنبل وحزارين وتل كوكبة بريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي، والتي سيطرت عليها هيئة تحرير الشام حديثاً، فيما لم تنته السلطات المحلية من حصر الخسائر البشرية حتى الآن .

وأضاف البيان أن عدد المدنيين والعسكريين الذين قتلوا باستهدافات جوية من قبل طائرات حربية روسية على منطقة "بوتين – أردوغان" خلال 2024 بلغ 45 قتيل.

كانت فصائل المعارضة السورية المسلحة، بقيادة هيئة تحرير الشام قد أستعادت السيطرة على مناطق واسعة في محافظتي إدلب وحلب في تطور ميداني مفاجئ نهاية الإسبوع الماضي، وهو ما تسبب في صاعد حدة المواجهات في إدلب وحلب بين فصائل المعارضة والجيش السوري المدعوم من روسيا.