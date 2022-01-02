قضت محكمة جنايات مطروح، برئاسة المستشار عزت كامل مصطفى، بالإعدام شنقًا لشابة وعشيقها في قضية قتل زوجها.

جاء ذلك بعد استطلاع الرأي الشرعي من مفتي الجمهورية.

وفي 1 نوفمبر، أحالت المحكمة، أوراق سيدة وعشيقها متهمين بقتل زوجها إلى فضيلة مفتي الجمهورية.

وتعود تفاصيل الواقعة باستقبال مستشفى مطروح العام البرنس هاشم يبلغ من العمر 26 عامًا جثة هامدة وذلك نتيجة اختناق عن شنق وتم التحفظ عليه وتحويله إلى الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة، وبالتحريات الأمنية والتحقيقات كشفت نيابة مطروح لغز مقتل المجنى عليه على يد زوجته وعشيقها خنقًا.

وناظرت النيابة العامة جثمان المجني عليه، وبدأت التحقيقات مع زوجته التي أنكرت أن ليس هناك شبهة جنائية.

لكن النيابة العامة كشفت لغز القضية، بعد تناقض أقوال الزوجة، حيث كشفت التحقيقات أن زوجة المجني عليه كانت على علاقة منذ 7 سنوات، مع شخص يعمل في "محل هواتف محمولة " وانقطعت علاقتها به قبل زواجها، وبعد زوجها بـ10 أيام تقريبًا تواصلت معه مرة أخرى واتفقا على قتل الزوج.

وفي يوم الواقعة اشترى عشيق الزوجة منومًا،بعد أن وضع خطة محكمة لقتله،وبعد تناول الزوج للمنوم مع دواء النزلة الشعبية التي أعطته له زوجته دون علمه، ربطت يديه وقدميه بحبل لعدم المقاومة ثم صعد عشيقها إلى المنزل، وخنقه بـ"فوطة مبللة بالماء"، ثم شنقه بالإيشارب وتم التخلص من أدوات الجريمة.

وصاحت الزوجة بصوت مرتفع "البرنس مات" وتم نقله إلى مستشفى مطروح العام لمحاولة إنقاذه، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله المستشفى.

وعقب توجه الزوجة إلى النيابة العامة لاستخراج تصريح الدفن، ناقشها وكيل النائب العام، فأفادت بأن الوفاة طبيعية ولم يظهر على وجهها أي تأثر بوفاة زوجها، وباستجوابها تناقضت أقوالها، وتم صدور قرار بضبط وإحضار الزوجة وعشيقها واعترفا بالواقعة كاملة وتم تمثيلها.