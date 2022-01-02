غزال : زاملت لاعب بايرن ميونخ في الدوري الأمريكي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد علي غزال المدافع الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة على أن نجربته في الدوري الأمريكي كانت مميزة كونه دوري قوي.

وأضاف في تصريحات لقناة أون سبورت :" الدوري الأمريكي قوي ويضم لاعبين مميزين".

وأوضح :" الكندي الفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونخ كان زميلي بفريق فانكوفر وايت كابس وهو دليل على قوة الدوري الأمريكي".

وأكد غزال أنه لعب لمدة موسم ونصف في الدوري الأمريكي وقدم مستويات كبيرة مع الفريق وتواجد بشكل مستمر في صفوف المنتخب المصري مع المدرب أجيري.

وأضاف :" رحلت عن الفريق بسبب تغييرات في الإدارة حيث تم الاستقرار على رحيل 25 لاعب وعقدي كان يتضمن موسم إضافي والإدارة الجديدة لم تفعله".