 استقبال حافل لرونالدو في الرياض بعد تعاقده مع النصر - بوابة الشروق
الإثنين 2 يناير 2023 11:09 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء فحص مخدرات لراغبي الزواج قبل توثيق العقد؟
النتـائـج تصويت

استقبال حافل لرونالدو في الرياض بعد تعاقده مع النصر

محمد عاطف
نشر في: الإثنين 2 يناير 2023 - 10:52 م | آخر تحديث: الإثنين 2 يناير 2023 - 10:52 م

حظى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، باستقبال حافل من قبل المسافرين المتواجدين بمطار الملك خالد الدولي، عند وصوله إلى العاصمة السعودية الرياض مساء اليوم الإثنين.

ووصل النجم البرتغالي رونالدو إلى مطار الملك خالد الدولي برافقة عائلته، مساء اليوم الإثنين، تمهيدًا لانضمامه لناديه الجديده النصر السعودي.

كما تزينت العاصمة السعودية الرياض بـ صور الأسطورة البرتغالية رونالدو بقميص فريقه الجديد النصر، ترحيبًا بقدومه إلى الدوري السعودي للمحترفين.

وفي سياق متصل، قرر مجلس إدارة نادي النصر إقامة حفل تقديم رونالدو، مساء غدًا الثلاثاء على ملعب مرسول بارك.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك