استقبال حافل لرونالدو في الرياض بعد تعاقده مع النصر

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حظى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، باستقبال حافل من قبل المسافرين المتواجدين بمطار الملك خالد الدولي، عند وصوله إلى العاصمة السعودية الرياض مساء اليوم الإثنين.

ووصل النجم البرتغالي رونالدو إلى مطار الملك خالد الدولي برافقة عائلته، مساء اليوم الإثنين، تمهيدًا لانضمامه لناديه الجديده النصر السعودي.

كما تزينت العاصمة السعودية الرياض بـ صور الأسطورة البرتغالية رونالدو بقميص فريقه الجديد النصر، ترحيبًا بقدومه إلى الدوري السعودي للمحترفين.

وفي سياق متصل، قرر مجلس إدارة نادي النصر إقامة حفل تقديم رونالدو، مساء غدًا الثلاثاء على ملعب مرسول بارك.