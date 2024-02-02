رياضة جنوب سيناء تطلق فعاليات المشروع القومي ها أنا أحقق ذاتي لتنمية مهارات الأيتام رياضيا وكشفيا

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، اليوم الجمعة، فعاليات المشروع القومي "ها أنا أحقق ذاتي"، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة؛ بهدف تنمية مهارات الأيتام.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إنه جرى إطلاق فعاليات المشروع بالإستاد الرياضي بمدينة طور سيناء، وتجري التدريبات يومين اسبوعيًا بالاستاد الرياضي بمدينة طور سيناء.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن التدريبات تجري يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع في تمام الساعة الثالثة عصرًا، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف إلى تنمية مهارات الأيتام رياضيًا وكشفيًا، لصقل قدراتهم واكتشاف الموهوبين و المتميزين منهم، وتوجيه أوقات فراغهم بطريقة إيجابية بما يعود بالنفع على المجتمع، ودمجهم في المجتمع، وتشجيعهم على المشاركة في مختلف الأنشطة، وتعزيز الاهتمام بممارسة الرياضة.