رئيس الكتلة البرلمانية لحزب ميركل يعتزم انتخاب نائبة بحزب البديل نائبة لرئيس البرلمان

يعتزم رالف برينكهاوس، رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، انتخاب مرشحة حزب البديل من أجل ألمانيا، ماريانا هاردر كونِل، نائبة لرئيس البرلمان.

قال برينكهاوس اليوم الثلاثاء في برلين، إنه اتخذ هذا القرار بعد لقائه النائبة هاردر كونل، وذلك وفقا لدوائر مطلعة شاركت في اجتماع الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، في البرلمان الألماني.

ولكن قيادة الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، الذي يضم الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الاجتماعي المسيحي، رفضت اعتماد توصية رسمية بشأن الشخصية التي يجب انتخابها لمنصب نائب رئيس البرلمان.

يشار إلى أن هاردر كونل لم توفق في 29 نوفمبر و 13 ديسمبر في الحصول على أغلبية 355 صوتا المطلوبة لشغل هذا المنصب.

ولكن من المقرر أن يجرى تصويت ثالث بهذا الشأن بعد غد الخميس، وهو التصويت الذي يكفي النائبة أن تحصل فيه على الأغلبية البسيطة، ولا يعتد فيه بالممتنعين عن التصويت.

وكانت هاردر كونل قد ناشدت بقية النواب أمس الاثنين بسلك "طريق الملك"، أي طريق الامتناع عن التصويت.

يشار إلى أن نائب حزب البديل، ألبرشت جلازر، قد فشل ثلاث مرات عقب الانتخابات البرلمانية في الحصول الأصوات الكافية لشغل منصب نائب رئيس البرلمان، ولا يزال هذا المنصب شاغرا منذ ذلك الحين.