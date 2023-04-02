رئيس القيادة الرئاسي اليمني: مصر فتحت أبوابها لاستقبال مئات الباحثين عن ملاذ آمن

السفير المصري: الإجراءات التنظيمية الأخيرة بشأن أنظمة الإقامة والسفر لا تستهدف اليمنيين بعينهم

استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الرئيس الدكتور رشاد العليمي، اليوم الأحد، سفير جمهورية مصر العربية أحمد فاروق؛ لبحث العلاقات الثنائية، ومستجدات الوضع المحلي، وجهود إحلال السلام والاستقرار في اليمن.



وبحسب ما نشرته وكالة «سبأ» اليمنية، مساء الأحد، هنأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس، الشعب المصري بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة نصر العاشر من رمضان، متمنيا لمصر وشعبها كل التقدم والرخاء في ظل قيادته الحكيمة.



وذكّر رئيس مجلس القيادة بدور مصر الثابت إلى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية، ونظامه الجمهوري في مختلف المراحل، وصولا إلى دورها العروبي والإنساني ضمن تحالف دعم الشرعية، وجهود استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.



وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، التي فتحت خلالها مصر أبوابها لاستقبال مئات الآلاف من اليمنيين الباحثين عن ملاذ آمن، للتعليم، أو العلاج، أو الاستثمار.



من جهته، أكد السفير أحمد فاروق، موقف مصر الثابت إلى جانب اليمن، وشعبه وقيادته السياسية، ودعمها لجميع الجهود الرامية لإحلال السلام والاستقرار، واستعادة مسار التنمية في البلاد.



وأكد التزام مصر بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، ونقل الشواغل والتسهيلات المطلوبة لليمنيين المقيمين والوافدين إلى الحكومة المصرية، موضحا أن الإجراءات التنظيمية الأخيرة بشأن أنظمة الإقامة والسفر جاءت لتشمل العديد من الجنسيات، ولا تستهدف اليمنيين بعينهم.