قناة الجزيرة تستنكر تصريحات نتنياهو: كذبة خطيرة ومثيرة للسخرية

استنكرت شبكة الجزيرة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي توعد فيها بوقف بث القناة واتهمها بإلحاق الضرر بأمن إسرائيل، ووصفتها بأنها "كذبة خطيرة ومثيرة للسخرية".

وقالت شبكة الجزيرة، في بيان عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، إن نتنياهو لم يجد تبريرات لهجومه المتواصل على القناة وحرية الصحافة سوى أكاذيب وافتراءات، واعتبرت أن تصريحاته تأتي ضمن سلسلة من التعديات الإسرائيلية الممنهجة لإسكات الجزيرة.

وشددت الجزيرة في بيانها على أن "الافتراءات والاتهامات لن تثني الجزيرة عن مواصلة التغطية بكل جرأة ومهنية"، كما حملت نتنياهو مسئولية سلامة أطقم الجزيرة ومنشآتها حول العالم.

كان البرلمان الإٍسرائيلي (الكنيست) وافق مساء أمس الاثنين على ما يسمى بـ"قانون الجزيرة"، الذي يمنح الحكومة صلاحيات مؤقتة لمنع شبكات الأخبار الأجنبية من العمل في إسرائيل إذا رأت الأجهزة الأمنية أنها تضر بالأمن القومي، وتم تمرير القانون بأغلبية 71 صوتا مقابل 10 في القراءتين الثانية والثالثة خلال جلسة للكنيست بكامل أعضائه، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وتعهد وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي، الذي قاد الجهود لتمرير القانون، مباشرة بعد التصويت النهائي بإغلاق قناة الجزيرة الإخبارية "في الأيام المقبلة"، قائلا: "لن تكون هناك حرية تعبير "لأبواق حماس في إسرائيل".

وعقب مصادقة الكنيست على القانون، قال نتنياهو إن قناة الجزيرة لن تبث من إسرائيل بعد اليوم وحان الوقت لطردها.