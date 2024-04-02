أبو مازن يؤكد رفض دولة فلسطين القاطع وإدانتها لأي محاولة من شأنها المس بأمن الأردن

أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الثلاثاء، أن دولة فلسطين والشعب الفلسطيني يقفان إلى جانب الأردن الشقيق بقيادة الملك عبد الله الثاني بن الحسين.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، ثمن أبو مازن، الدور الكبير الذي يقوم به الأردن، وخصوصا الموقف الثابت للعاهل الأردني الداعم لحقوق شعبنا الفلسطيني في الحرية والاستقلال، ومن أجل وقف حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة.

وأشاد بموقف ملك الأردن الرامي إلى تأمين وصول أكبر قدر من المساعدات ومواد الإغاثة إلى أبناء شعب فلسطين، وموقف الأردن القوي والثابت ضد التهجير، ومن أجل صون وحماية القضية الفلسطينية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية من خلال الوصاية الهاشمية عليها.

وشدد على رفض دولة فلسطين القاطع وإدانتها لأي محاولة من شأنها المس بأمن الأردن الشقيق واستقراره، مشيرًا إلى أن أمن الأردن هو مصلحة حيوية للشعب الفلسطيني ومستقبل قضيته الوطنية.

وحذر من أن «أي سوء تقدير للحسابات بخصوص هذه المسألة سيقود المنطقة بأسرها إلى الفوضى»، قائلًا إن «الأردن الشقيق يستحق الشكر والثناء، وليس التآمر على أمنه واستقراره».

وأعرب عن ثقته بقدرة الدولة الأردنية على إفشال هذه المحاولات اليائسة في مهدها، مؤكدًا أن فلسطين والأردن تربطهما علاقات المصير المشترك.