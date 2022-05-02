الآلاف يؤدون صلاة العيد بـ 2513 مسجدا في كفر الشيخ

أدى عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد الاستاد، بحضور الشيخ محمد يونس وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وجاءت خطبة صلاة عيد الفطر، بعنوان "يوم الجائزة الكبرى"، والذي فيه يفرح المسلمون بصيامهم وقيامهم واجتهادهم وإنفاقهم في وجوه الخير طوال أيام الشهر الكريم، كما بينت أنه يستحب في العيد الحرص على صلة الأرحام، وتوطيد العلاقات الاجتماعية بالتآزر والتآلف، والعملِ على إغناء الفقراء عن السؤال في هذا اليوم، كما بينت الأثر الكبير للتكافل الاجتماعي في الحفاظ على قوة المجتمع وسلامته من الأحقاد والضغائن والتحاسد.

فيما أعلن الشيخ محمد يونس وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، الانتهاء من كل الاستعدادات بالمساجد التي تم إقامة صلاة عيد الفطر المبارك بها بالمحافظة، ذاكرا أن المديرية انتهت - من خلال غرفة العمليات التي تم تكوينها من أول شهر رمضان وحتى أول أيام عيد الفطر المبارك- من تجهيز المساجد وعددها 2513 مسجدا على مستوى المحافظة التي تم أداء صلاة عيد الفطر بها، وتخصيص إمام وعمال لكل مسجد؛ للوقوف على ضبط وتنظيم دخول وخروج المصلين بكل مسجد.

وأوضح يونس، أنه وفقا لتوجيهات وزارة الأوقاف تم التأكيد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة لكل مصلى، مع ضرورة اصطحاب المصلى الشخصى أيضًا، وذلك من باب الحفاظ على صحة الإنسان والمجتمع، كما تم فتح المساجد أمام المصلين قبل صلاة العيد بنصف ساعة.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف، إلى تأكيد أن تكون خطبة العيد في حدود 10 دقائق كالجمعة، مع الالتزام بخطبة العيد الموحدة نصًا أو مضمونًا، السماح بفتح مصليات السيدات في المساجد التي تفتح بها في صلاة الجمعة أو صلاة القيام، وأيضا السماح باصطحاب الأطفال لأداء صلاة عيد الفطر المبارك وذلك لإدخال البهجة عليهم.

وتناول الشيخ عطا يونس، وكيل مديرية الأوقاف بكفر الشيخ خلال خطبة العيد أهمية صلة الأرحام في هذا اليوم الكريم، وتبادل التهنئة.