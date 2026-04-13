ترامب يهدد بالقضاء على أي سفينة إيرانية تقترب من نطاق الحصار البحري الأمريكي

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالقضاء على أي سفينة إيرانية تقترب من نطاق الحصار البحري الأمريكي في منطقة مضيق هرمز وخليج عُمان وبحر العرب.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «تروث سوشيال»، اليوم الاثنين، إن واشنطن ستتبع نفس الأسلوب المتبع في التعامل مع تجار المخدرات على متن القوارب في البحر.

وجدد تصريحاته بشأن تدمير سفن القوات البحرية الإيرانية بالكامل، لكنه نوه أن الولايات المتحدة لم تستهدف عددًا قليلًا من السفن الإيرانية.

وأضاف: «لم نستهدف سفن الهجوم السريع لأننا لم نعتبرها تهديدًا كبيرًا. لكننا نحذر: إذا اقتربت أي من هذه السفن من حصارنا، فسنقضي عليها فورًا».

وبدأ قبل قليل، سريان الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية في مضيق هرمز وخليج عُمان وبحر العرب.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، إن الجيش الأمريكي سيفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب شرقي مضيق هرمز، وإن هذا الإجراء سيشمل جميع السفن بغض النظر عن العلم الذي ترفعه.

وأضافت القيادة المركزية، في إشعار للبحارة ‌اطلعت عليه «رويترز»، اليوم الاثنين، أن السيطرة البحرية يبدأ سريانها ‌الساعة ⁠14:00 بتوقيت جرينتش، اليوم الاثنين.

وجاء في الإشعار: «أي سفينة تدخل أو تغادر المنطقة المحاصرة دون تصريح ستكون معرضة للاعتراض أو تحويل المسار أو الاحتجاز».

وقالت: «لن تعوق السيطرة حركة الملاحة المحايدة عبر مضيق هرمز من وإلى وجهات غير إيرانية».

وفي وقت سابق، حذر الحرس الثوري ‌الإيراني، في بيان، نشرته وسائل الإعلام الإيرانية من أن أي محاولة من قبل السفن الحربية لعبور مضيق هرمز ستواجه «برد ‌قوي»، قائلا إنه لن يُسمح إلا للسفن غير العسكرية بالمرور بموجب لوائح محددة.

هذا وذكرت صحيفة «وول ستريت ‌جورنال» الأمريكية، أمس الأحد، نقلا عن مسئولين ومصادر مطلعة قولها إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاريه يدرسون استئناف شن ضربات عسكرية محدودة على إيران، بالإضافة إلى ‌فرض سيطرة أمريكية على مضيق هرمز، كوسيلة لكسر الجمود في محادثات السلام.