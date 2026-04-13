حزب الله اللبناني يستهدف ثكنات ومستوطنات إسرائيلية وجنودا وآليات جنوبي البلاد

أعلن حزب الله اللبناني، في 5 بيانات اليوم الاثنين، أن عناصره استهدفوا قاعدة شراغا وثكنة زرعيت ومستوطنات كريات شمونة وكفاربلوم والمنارة ومرغليوت، وشتولا، وأفيفيم والمالكية وحانيتا وشلومي ونهاريا الإسرائيلية، وتجمّعات لآليّات وجنود إسرائيليين في بلدات البيّاضة وعين إبل ورشاف وبنت جبيل في جنوب لبنان بالصواريخ والمسيرات، وذلك ردًّا على خرق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأنهى "حزب الله " بياناته بالقول "إن هذا الرد سيستمر إلى أنّ يتوقّف العدوان الإسرائيلي الأمريكي على بلدنا وشعبنا".

يشار إلى أن إسرائيل تشن غارات جوية تستهدف الضاحية الجنوبية في بيروت وعددا من المناطق في جنوب شرق وشمال لبنان، تخللها توغل بري، وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد منتصف مارس الماضي تحركا داخل الأراضي اللبنانية جنوب لبنان.