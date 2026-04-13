الحكومة الألمانية تؤكد عزمها التعاون البناء مع الحكومة الجديدة في المجر

بعد نتائج الانتخابات في المجر، أكدت الحكومة الألمانية عزمها التعاون بشكل بنّاء للغاية مع الحكومة المجرية الجديدة داخل الاتحاد الأوروبي.

وقال المتحدث باسم الحكومة، شتيفان كورنيليوس، في برلين اليوم الاثنين إن "الحكومة الاتحادية لم تكتفِ فقط بالإحاطة بنتيجة هذه الانتخابات علمًا وحسب، بل إنها صنفتها على أنها تاريخية".

وأشار كورنيليوس أيضًا إلى ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات في المجر، وقال: "إنهم (الناخبون المجريون) لم يكتفوا بإسقاط حكومة بأغلبية ساحقة زحسب، بل إنهم أسقطوا نظامًا. وبعد عام 1989، اختاروا الحرية مرة أخرى. وهذا خبر جيد لأوروبا بأكملها".

وأضاف أن السياسة الأوروبية الألمانية، وكذلك أهداف وطموحات ألمانيا داخل الاتحاد الأوروبي، أصبحت بذلك أسهل في التحقيق.

ورأى كورنيليوس، أن هذه الانتخابات بعثت برسالة ثانية مبدئية للغاية، وأردف: "لقد أثبت المجريون للعالم أنه لا يوجد اتجاه حتمي لا رجعة فيه نحو السلطوية. بل هناك إمكانية لعودة الأمور إلى نصابها مرة أخرى، وقد رأينا ذلك".

وصرح كورنيليوس بأن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أجرى بالفعل اتصالًا هاتفيًا خلال الليل مع رئيس الوزراء المكلّف، وهو زعيم المعارضة المجري السابق بيتر ماجيار. وقال كورنيليوس إن الحكومة الألمانية تتوقع أن تتطور هذه الاتصالات إلى علاقة بنّاءة للغاية.

وبعد 16 عامًا في السلطة، أقرّ رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، المعروف بتوجهاته اليمينية الشعبوية وتقاربه مع روسيا، مساء أمس الأحد بهزيمته في الانتخابات البرلمانية.