رئيس سموحة يكشف حقيقة ادعاءات أحمد سامي بعد رحيله

ابدى وليد عرفات رئيس نادى سموحة، استياءه من طريقة الرحيل المفاجئ لاحمد سامي عند تدريب سموحه، مؤكدا أن المدير الفني أبلغه بقرار رحيله بعد مران الفريق.

وتساءل عرفات: هل الاحترافيه واحترام العقود تكون بهذه الطريقة ؟، مشيرا إلي أن احمد سامي يريد هدم الفريق وتوريط الإدارة برحيله المفاجيء واصطحاب الجهاز المعاون بالكامل معه والفريق أمامه مباراة أمام بيراميدز في الدورى خلال أيام قليلة.

واضاف رئيس سموحة أنه كان يجب علي سامي أن يبلغنا بقرار رحيله بفترة كافية ويقود الفريق في مباراة بيراميدز حتي يتسني لمجلس الإدارة إيجاد البديل.

وأعرب عرفات عن دهشته من ادعاءات سامي بأن رحيله كان بسبب عدم صرف مستحقات اللاعبين والجهاز الفني، وهو أمر عار تماما من الصحة، وبالورق والمستندات نثبت إن الإدارة صرفت جميع مستحقات اللاعبين حتي شهر ابريل ولايوجد اى مستحقات متأخرة.

كما أكد عرفات ان ادعاء سامي أن رحيله بسبب رغبة الإدارة في تخفيض ميزانية الفريق خلال الموسم المقبل وهو أمر لا يعنيه في الوقت الحالي، علي اعتبار أن الموسم لم ينتهي والحديث عن الموسم المقبل لا محل له من الاعراب، رغم أن المجلس لم يفكر في تخفيض ميزانية الفريق.

واختتم رئيس سموحة تصريحاته أن سامي أخطأ في حق سموحه مرتين، الأولي هو رحيله بطريقة مفاجئة ، والثانية هو الادعاءات الغير حقيقية التي اتهم بها مجلس الإدارة دون داعي.