مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير: «آخر المعجزات» أفضل فيلم مصري و«الحاخام الأخير» يحصد الفضية

حصد فيلم «آخر المعجزات» الجائزة الذهبية في مسابقة الفيلم المصري، ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة من مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير، الذي يُختتم مساء اليوم.

الفيلم مستوحى من قصة قصيرة للأديب العالمي نجيب محفوظ ضمن مجموعة «خمارة القط الأسود»، وهو من إخراج وسيناريو عبدالوهاب شوقي ومارك لطفي، وبطولة خالد كمال، أحمد صيام، عابد عناني، وغادة عادل (ضيف شرف).

وذهبت الجائزة الفضية إلى فيلم «الحاخام الأخير» للمخرج أحمد عصام، وبطولة كامل الباشا ولاشينة لاشين، وتدور أحداثه حول داود، رجل مسن يُعد من آخر اليهود في مصر، يواجه تحديات قاسية في رعاية زوجته المريضة، ويخشى أن يُدفن دون مراسم دينية تليق بعقيدته.

ومنحت لجنة التحكيم تنويهًا خاصًا للفنانة ماجدة منير عن فيلم «غاب البحر»، تأليف محمد علوش وإخراج مايكل بيوح.