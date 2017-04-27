حبس متهمين بحيازة 5 كيلو حشيش في الإسكندرية

قررت نيابة ثان العامرية في الإسكندرية، أمس الأربعاء، حبس شخصين، عاطلين، لهما معلومات جنائية مُسجله، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بحيازة 50 طربه لمخدر الحشيش، تزن 5 كيلو جرامات، بقصد الاتجار.

وطلبت النيابة، تحريات مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات، وإرسال عينة منها إلى المعمل الكيماوي؛ لفحصها وبيان طبيعتها.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة، يفيد ورود معلومات سرية حول قيام شخصين، بالاتجار بالمواد المخدرة على نطاق واسع.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني، والأمن العام"، تم عمل كمين لهما وألقي القبض عليهما، في نطاق دائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على المخدرات، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول.

وباقتياد المتهمين إلى ديوان قسم الشرطة ومواجهتهما اعترفا بالواقعة، وأقرا بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزتهما كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتفين المحمولين لتسهيل الاتصال بعملائهما.

تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.