الجيش اللبناني: القبض على المسئول عن التخطيط لخطف مواطن سعودي بلبنان

أعلن الجيش اللبناني القاء القبض على المسئول عن التخطيط لعملية خطف مواطن سعودي بلبنان وإدارتها، بالإضافة إلى القاء القبض على أحد المشتركين في الجريمة.

وأكد الجيش اللبناني في بيان اليوم، أنه في إطار استكمال ملاحقة المتورطين في قضية خطف السعودي مشاري تركي المطيري، تمكنت مجموعة خاصة من مديرية المخابرات من توقيف مطلوب في منطقة البقاع، وهو المسئول عن التخطيط لعملية الخطف وإدارتها، وكان قد أدى دورا أساسيا فيها عبر تأمين مخبأ وأسلحة حربية وأقنعة وسيارة مسروقة، وتوجيه أفراد العصابة ميدانيا.

وأضاف الجيش البناني أن مديرية المخابرات نفذت كمينا محكما في بلدة الدبية - الشوف وألقت القبض على أحد أفراد العصابة المسلحة الذين لاحقوا المخطوف وأجبروه على التوقف واقتادوه إلى البقاع.

وأشار إلى أن التحقيق تم مباشرة مع المضبوطين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف باقي أفراد العصابة.