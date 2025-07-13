قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شخص بعد مشادة كلامية لمنعه من دخول عقار في الطالبية محل سكن زوجته العرفية، لجلسة 15 سبتمبر المقبل، للمرافعة.

وخلال الجلسة قررت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد أحمد الجنزوري، بتعديل القيد والوصف القانوني، من "ضرب أفضى إلى موت" إلى "القتل العمد مع سبق الإصرار".

صدر القرار برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد الجنزوري، وعضوية المستشارين بهاء عطية، ووائل الشيمي، وأحمد العدوي، وأمانة سر أحمد رفعت وماجد منير.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 8144 لسنة 2025 جنايات الطالبية، أن المتهمين "ع. أ" و"ر. م" اعتديا عمدًا على المجني عليه، بأن وجّها له عدة ضربات بالرأس باستخدام أيديهما، ما أدى إلى إصابته وفقًا لما ورد في تقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياته لاحقًا.