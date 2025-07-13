اتفاقية بين هيئة المنافذ السورية وشركة موانئ دبي بـ800 مليون دولار

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وقعت هيئة المنافذ السورية، الأحد، بحضور الرئيس أحمد الشرع، اتفاقية بقيمة 800 مليون دولار، مع شركة موانئ دبي العالمية بهدف تحسين الخدمات اللوجستية في سوريا.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا": "بحضور الرئيس أحمد الشرع، تم توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، وشركة موانئ دبي العالمية بقيمة 800 مليون دولار".

وأضافت أن الاتفاقية "خطوة إستراتيجية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجستية في سوريا".

كما تأتي الاتفاقية "استكمالا لإجراءات مذكرة التفاهم المتعلقة بالموضوع، والتي وقعتها الهيئة مع شركة موانئ دبي العالمية"، وفق الوكالة.

ومنتصف مايو الماضي، وقع الطرفان مذكرة التفاهم "في إطار رؤية الحكومة السورية لتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يسهم في إعادة الإعمار وتحفيز الاقتصاد الوطني"، وفق الوكالة.

وتعد الاتفاقية هي الأولى التي يعلن عنها الجانب السوري، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات المفروضة على دمشق.

وفي 30 يونيو الفائت، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا رئاسيا أنهى بموجبه رسميا برنامج العقوبات المفروضة على سوريا.

وذكر البيت الأبيض في بيان آنذاك أن "الرئيس ترامب وقّع أمرا تاريخيا يهدف إلى دعم مسار الاستقرار والسلام في سوريا، عبر إنهاء العقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد".

وفي 8 ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 سنة من حزب البعث الدموي و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.