تشيلسي يضع يدًا على كأس العالم للأندية بثلاثية في 45 دقيقة ضد باريس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قطع فريق تشيلسي الإنجليزي نصف الطريق أو أكثر للتتويج بطلاً لكأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه، والأولى بالنظام الحالي للمسابقة.

وتغلب تشيلسي على نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي في الشوط الأول للمباراة النهائية المقامة على ملعب ميتلايف بالولايات المتحدة الأمريكية، بثلاثية نظيفة.

وظهر تشيلسي بشكل أكثر خطورة وفعالية من باريس الذي بدا لاعبوه تائهين، دون خطورة أو أنياب حققية على مرمى روبرت سانشيز.

وافتتح كول بالمر التسجيل في الدقيقة 22 من تسديدة أرضية في الشباك، وكرر اللاعب نفسه هدفه بطريقة كاربونية في الدقيقة 30 ليعزز تقدم البلوز.

وفي الدقيقة 43، أهدى بالمر تمريرة حريرية إلى البرازيلي جواو بيدور المنفرد بالمرمى ليسدد من فوق الحارس دوناروما لحظة خروجه ليعلن عن ثالث الأهداف للفريق الإنجليزي.