ـ أوليفيا رودريجو: الأمهات والآباء والأطفال في غزة يعانون من الجوع والعطش ويُحرمون من الخدمات الطبية الأساسية والمساعدات الإنسانية

ـ المغنية الأمريكية أعلنت تبرعها لليونيسف لصالح أطفال غزة ودعت متابعيها إلى التبرع أيضًا لدعم الشعب الفلسطيني بالقطاع

وصفت المغنية الأمريكية أوليفيا رودريجو، الأحد، الوضع في غزة بأنه "مروع ولا يمكن قبوله على الإطلاق" بسبب الهجمات الإسرائيلية.

وفي منشور عبر حسابها على منصة إنستجرام، أعلنت رودريجو (21 عاما) تبرعها لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) لصالح أطفال غزة، وشجعت متابعيها على التبرع أيضا.

كما أعربت عن استنكارها للجرائم التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

وأكدت رودريجو، أن الأمهات والآباء والأطفال في غزة يعانون من الجوع والعطش، ويُحرمون من الخدمات الطبية الأساسية والمساعدات الإنسانية.

ولفتت إلى عدم وجود كلمات تعبر عن مدى الألم الذي تشعر به بسبب الدمار الذي لحق بالأبرياء في فلسطين.

وقالت رودريجو: "لا يستحق أي طفل، سواء في إسرائيل أو فلسطين أو أي مكان آخر في العالم، أن يعاني من المصاعب التي يضطر لتحملها هؤلاء الأطفال".

وأوضحت أن الوضع في غزة "مروع ولا يمكن قبوله على الإطلاق".

وتابعت المغنية الأمريكية: "التخلي عنهم يعني التخلي عن إنسانيتنا المشتركة".

كما ذكرت أنها تبرعت لليونيسف، بهدف مساعدة المتضررين من "الوضع المروع" في غزة.

وفي هذا الصدد، دعت رودريغو، متابعيها إلى التبرع أيضًا لدعم الشعب الفلسطيني بغزة.

وترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي مطلق، إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، خلّفت أكثر من 196 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، فضلًا عن مئات آلاف النازحين.