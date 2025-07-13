يانيك سينر يهزم ألكاراز ويتوج بلقب ويمبلدون للتنس

توج الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول عالميًا، بلقب بطولة ويمبلدون للتنس، ثالث البطولات الأربع الكبرى، بعد أن فاز على منافسه الإسباني كارلوس ألكاراز بثلاث مجموعات مقابل مجموعة، في المباراة التي جمعت اللاعبين مساء اليوم، الأحد، في نهائي البطولة.

وحقق النجم الإيطالي الشاب إنجازًا تاريخيًا، بعد أن أصبح أول إيطالي على الإطلاق يحرز لقب بطولة ويمبلدون للتنس.

وهذا هو اللقب الرابع لسينر في البطولات الأربع الكبرى والأول له في ويمبلدون وذلك عقب فوزه ببطولة أستراليا المفتوحة عامي 2024 و2025 وبطولة أمريكا المفتوحة عام 2024.