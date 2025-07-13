السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في قمة الاتحاد الأفريقي بمالابو

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسلامة الله إلى أرض الوطن، عقب مشاركته في أعمال الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي، والتي انعقدت في مدينة مالابو، عاصمة جمهورية غينيا الاستوائية.

وشهدت مشاركة الرئيس خلال القمة نشاطًا مكثفًا، حيث أجرى سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من القادة الأفارقة، ناقش خلالها سبل تعزيز التعاون المشترك، والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك،

كما أكد خلال الاجتماعات حرص مصر على دعم جهود الاتحاد الأفريقي نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار في القارة.