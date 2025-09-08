قال الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إن أولوية الدولة القصوى تتركز في دعم «الصناعة والتصدير» باعتبارها «الحل الأمثل لتحدياتنا الاقتصادية»، ليس فقط لتوفير النقد الأجنبي واستقرار سوق الصرف؛ ولكن لتوليد فرص العمل وخلق تشغيل أقوى.

وتابع خلال مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي عمرو الليثي، عبر فضائية «الحياة» :«مع تحسن الأمور، نرى مؤشرات كثيرة جدًا مطمئنة»، مستشهدا بالزيادة «الهائلة» في تحويلات المصريين بالخارج إلى 36 مليار دولار، ونمو الصادرات بنسبة 34%، كما شهدت السياحة تحسنًا كبيرًا.

وأشار إلى تميز الاقتصادي المصري بـ «التنوع والمرونة» سواء من خلال تحويلات العاملين، أو الاستثمار الأجنبي المباشر، أو الصادرات البترولية وغير بترولية، وكذلك السياحة، وقناة السويس، واستثمارات الأجانب في بعض الأنشطة.

وأعرب عن سعادته بنمو الصادرات، التي ارتفعت بنسبة34% خلال العام المالي الماضي، مضيفا في الوقت ذاته أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر يسير في اتجاه تصاعدي.

ونوه إلى ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 10 مليارات دولار في أول تسعة أشهر من العام المالي 2024-2025، مع توقعات بأن يصل إلى 12 أو 13 مليار دولار بنهاية العام.

وأكد أن المستثمر يبحث عن «الثقة واليقين ووضوح الرؤية والاستقرار»، موضحا أن أهم عامل مؤثر في قرار المستثمر الجديد هو شهادة المستثمرين الحاليين في السوق.