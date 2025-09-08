نجم الأهلي السابق: وليد صلاح بإمكانه السيطرة على غرفة خلع الملابس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أشاد ماهر همام، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق بقرار مجلس إدارة النادي بتعيين وليد صلاح الدين، مديرا للكرة بالجهاز الفني الحالي للفريق.

صرح همام عبر قناة TEN مساء الأحد "تعيين وليد صلاح الدين مديرا للكرة، مكسب كبير للنادي الأهلي".

أضاف "لقد حقق وليد صلاح نجاحا كبيرا في هذا المنصب مع فريق زد، وهو قادر على لم شمل لاعبي الفريق والسيطرة على غرفة الملابس".

وسيعمل وليد صلاح مديرا للكرة في الجهاز الفني الذي يقوده عماد النحاس بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.

ويتولى النحاس المسؤولية بعد إقالة المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، في الجولة الخامسة من بطولة الدوري.

وسيكون أول اختبار للجهاز الفني الجديد للأهلي بعد فترة التوقف لشهر سبتمبر الجاري بمواجهة إنبي، يوم الأحد المقبل.