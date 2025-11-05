أشاد فيرجيل فان دايك، قائد ليفربول، بالأداء الجماعي المميز الذي قدمه زملاؤه خلال الفوز الأخير، مؤكدًا أن الفريق طبق خطته التكتيكية بدقة، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الهدوء والتركيز في ظل الضغوط والانتقادات التي تحيط بالفريق.

وقال فان دايك في تصريحات لشبكة "أمازون برايم":" الفريق أظهر طاقة كبيرة وبذل جهدًا هائلًا طوال المباراة، المنافس يتمتع بجودة عالية، فقد فاز في 14 من آخر 15 مباراة، ونحن نعرف جيدًا نقاط قوته."

وأضاف قائد الريدز:" كان علينا أن نكون في قمة التركيز في كل ما نقوم به، وأعتقد أننا نفذنا خطة اللعب بشكل مثالي، من السهل قول ذلك بعد فوزين متتاليين، لكن في عالم مليء بالفوضى يجب أن نحافظ على هدوئنا وننظر إلى الصورة الأكبر."

وعن الانتقادات التي طالت الفريق مؤخرًا، قال فان دايك:" أعيش مع لاعبين قد يتأثرون بهذه الانتقادات، من الطبيعي أن تتعرض للانتقادات عندما تخسر مباريات مع ليفربول، لكن في بعض الأحيان تكون مبالغًا فيها، نحن نعيش في عالم مليء بالمنصات الإعلامية، حيث يستطيع الجميع التعبير عن آرائهم بحرية، وغالبًا ما تنتشر التصريحات بسرعة، حتى اللاعبون السابقون الذين لعبوا على أعلى المستويات مروا بفترات صعبة في مسيرتهم."

وتابع المدافع الهولندي:" أبذل كل ما في وسعي من أجل الفريق والنادي وكل من يساندنا في السراء والضراء."

وتحدث فان دايك عن أهمية الصلابة الدفاعية قائلًا:" يمكن للجميع أن يرى كيف يتألق أرسنال حاليًا، والسبب في ذلك هو الحفاظ على نظافة الشباك وتقليل فرص الخصوم، نحن نمتلك الجودة التي تمكننا من إيذاء أي فريق بالهجمات المرتدة، وكل شيء يبدأ من الدفاع، اليوم رأيتم مدى الجهد الذي بذله الجميع."

واختتم قائلاً:" علينا مواصلة العمل بنفس الروح، فمباراة الأحد ستكون اختبارًا صعبًا آخر، نعرف جميعًا كيف تسير كرة القدم، الأمور قد تتغير بين ليلة وضحاها".