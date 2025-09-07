أشاد الإعلامي أحمد موسى، بتوقيع الحكومة اتفاقية «مراسي البحر الأحمر» أضخم مشروع استثماري في تاريخ منطقة البحر الأحمر، باستثمارات تتجاوز 900 مليار جنيه.

وقال خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» معلقا: «يوم جميل جدًا من بدايته، أضخم مشروع على البحر الأحمر بما يقارب تريليون جنيه أي أكثر من 18 مليار دولار، دائما الناس كانت تسألنا سايبين ليه البحر الأحمر؟ مش سايبنه والله، ده أول مشروع ولسه هناك 3 أو 4 مشروعات أخرى قادمة، غير الساحل الشمالي، والعلمين، ورأس الحكمة».

وأوضح أن المشروع يأتي في إطار «شراكة سعودية- إماراتية على أرض مصر»، مشيرا إلى أن المشروع سيوفر 150 ألف فرصة عمل خلال فترة الإنشاء، بالإضافة إلى 25 ألف فرصة عمل دائمة ومستدامة؛ وليس فقط إضافة هائلة للسياحة والتنمية.

وأكد أن المشروع سيحول المنطقة إلى وجهة عالمية جاذبة، من خلال إضافة 4000 غرفة فندقية وسكنية ومراس عالمية لليخوت، بالإضافة إلى استقطاب ما يقرب من 400 علامة تجارية عالمية.

وأضاف أن الاتفاقية جمعت قامات اقتصادية كبرى، يتقدمهم رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، رئيس شركة «إعمار»، ورجل الأعمال السعودي حسن الشربتلي، الرئيس التنفيذي لـ «سيتي ستارز»، الذي أثبت نجاحاته الكبرى في مصر.

وشدد أن مصر باتت اليوم تستغل كل إمكانياتها للانطلاقة نحو المستقبل، متسائلا: «نحن دولة ليست نفطية، ماذا نفعل؟ ربنا كرمنا بمكانة مصر التي تطل على البحر الأحمر والبحر المتوسط، ومناخ ولا أوع طوال السنة، وشعب جميل مضياف».

ووقع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اتفاقية مشروع «مراسي البحر الأحمر»، الذي يعد واحدًا من أكبر المشروعات السياحية والعمرانية في المنطقة، باستثمارات تتجاوز 900 مليار جنيه، على مساحة 10 ملايين متر مربع.