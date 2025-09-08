حماس ترد على مقترح ترامب لوقف الحرب فى غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصدرت حركة حماس بيانا ترد فيه على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمقترح جديد لوقف الحرب على غزة.

قالت حماس إنها ترحب بأي تحرك يساعد في الجهود المبذولة لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني.

وأكدت: نحن جاهزون فورا للجلوس إلى طاولة المفاوضات، ومستعدون لبحث إطلاق سراح جميع الأسرى في مقابل إعلان واضح بإنهاء الحرب والانسحاب الكامل من القطاع وتشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة من المستقلين الفلسطينيين تستلم عملها فورا.

وشددا على وجوب ضمان التزام العدو بشكل معلن وصريح بما سيتم الاتفاق عليه حتى لا تتكرر التجارب السابقة.

وذكرت الحركة أنها في اتصال مستمر مع الوسطاء لتطوير هذه الأفكار إلى اتفاق شامل يحقق متطلبات الشعب الفلسطيني.