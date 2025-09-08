قال الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إن مواجهة تحدي الدين العام وخفضه يتطلب أوضاعا مالية جيدة، بالإضافة إلى نشاط اقتصادي قوي، واستغلال أي إيرادات استثنائية لمنح أولوية لخفض الدين، مضيفا: «في العام الماضي حقننا أداء جيدًا».

ونوه خلال مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي عمرو الليثي، عبر فضائية «الحياة» إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 4.7 في الربع الثالث من العام المالي، بعد أن كان في حدود 2 إلى3%.

وأشار إلى توجيه أي إيرادات استثنائية لخفض المديونية بدلا من إنفاقها، لافتا إلى نجاح الحكومة في خفض نسبة الدين 10% مع نهاية العام المالي في يونيو الماضي، بالإضافة إلى تحقيق انخفاض في حجم المديونية الخارجية للحكومة كرقم للعام الثاني على التوالي.

وأوضح: «مديونيتنا انخفضت بمليار دولار، والعام الأسبق انخفضت 2 مليار دولار، مما يعني أننا سددنا أكثر مما اقترضنا»، مضيفا: «مديونيتنا بالنسبة إلى دخلنا في تراجع ولا زال أمامنا مشوار».

وأرجع ذلك ذلك إلى الوضع الاقتصادي والمالي الأفضل، واستغلال الإيرادات الاستثنائية، مؤكدا أن مسار خفض الدين مستمر ويمثل أولوية قصوى للحكومة خلال السنوات المقبلة.