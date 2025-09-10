رئيس وزراء قطر: نبحث مع الشركاء الإقليميين الرد على الهجوم الإسرائيلي لوقف بلطجة نتنياهو

قال رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، إن الدوحة بحثت مع الشركاء الإقليميين الرد على الهجوم الإسرائيلي الغادر على العاصمة القطرية، أمس الثلاثاء.

وأضاف في مقابلة حصرية مع شبكة CNN، اليوم الأربعاء: «سيكون هناك رد من المنطقة وهذا ما يجري بحثه مع الشركاء الإقليميين».

وأعرب عن أمله في أن يكون رد المنطقة «حقيقيًا»؛ من أجل وقف بلطجة إسرائيل، موضحًا أن «نتنياهو يهدد الدول الأخرى في المنطقة، وهي لم تشكل له أي تهديد».

واستطرد: «لا نقبل تهديدات نتنياهو وهو ينتهك القانون الدولي ويجوع سكان غزة، كما أنه كان يضيع وقتنا بشأن الوساطة ولم يكن جديًا».

وشدد على أهمية تقديم نتنياهو للعدالة، خاصة أنه مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، قائلًا إن «نتنياهو يحاول تقديم محاضرات قانونية لكنه ينتهك القوانين الدولية».

وسبق أن أعلنت قطر أن إسرائيل شنت «هجوما جبانا استهدف مقرات سكنية لعدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس بالدوحة»، مشيرة إلى أنها بدأت تحقيقا ولن تتهاون مع هذا السلوك الإسرائيلي المتهور.

وأفادت حركة حماس، بنجاة وفدها المفاوض من محاولة الاغتيال فيما سقط عدد من الشهداء جراء الهجوم الإسرائيلي.

وقبلها، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه هاجم بواسطة سلاح الجو «قيادة حركة حماس» في الدوحة بالتعاون مع جهاز «الشاباك».