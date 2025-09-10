أحمد موسى: نحتاج موقفا رادعا لمنع تكرار العدوان الإسرائيلي على أي دولة عربية

شدد الإعلامي أحمد موسى، على أهمية اتخاذ موقف رادع وقوي، لمنع تكرار العدوان الإسرائيلي على أي دولة عربية.

وقال خلال تقديمه لبرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، إن الهجوم الإسرائيلي أمس، انتهاك للسيادة واعتداء على دولة قطر.

وأضاف: «عندما يتم الاعتداء على أي شخص في أي بلد عربي، فهو اعتداء على البلد، والدول العربية والإسلامية عليها التحرك بشكل موحد لمواجهة العدوان الصهيوني».

وثمن الدعم العربي الشامل لقطر ضد الاعتداءات الإسرائيلية، منوهًا في الوقت نفسه، أن إسرائيل تورط أمريكا مع العالم العربي كله.

وأشار إلى أن العالم العربي يتمتع بعلاقات متميزة مع واشنطن، لكن الرئيس دونالد ترامب وإدارته يجب أن يعملا على كبح جماح مجرم الحرب بنيامين نتنياهو.

وأكمل: «ترامب عليه ألا يستمر في دعم نتنياهو بتلك الطريقة، لا أحد يعلم ماذا يمكن أن يحدث مستقبلا»، بحسب تعبيره.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، اتصالًا هاتفيًا مع الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وذلك في أعقاب الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف دولة قطر الشقيقة.

وأعرب الرئيس السيسي خلال الاتصال، عن إدانة مصر البالغة للعمل العدواني الذي قامت به إسرائيل ضد دولة قطر.

وأكد الرئيس رفض مصر القاطع لأي انتهاك لسيادة دولة قطر، مشددًا على أن هذا التصرف الإسرائيلي يمثل تهديدًا غير مقبول لأمن قطر واستقرارها.