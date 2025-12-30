إكسترا نيوز: الاحتلال يرفض دخول شاحنات تحمل مستلزمات طبية وأدوات جراحية إلى غزة

قال كريم كمال، مراسل «إكسترا نيوز»، إن الهلال الأحمر المصري أطلق القافلة الخامسة بعد المائة من قوافل «زاد العزة» المتجهة من مصر إلى قطاع غزة، محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية العاجلة، وذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأوضح خلال تغطية على الهواء، من أمام معبر رفح البري من الجانب المصري، اليوم الثلاثاء، أن القافلة تضم آلاف الأطنان من المواد الإغاثية الأساسية، في توقيت بالغ الحساسية، خاصة في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية وازدياد احتياجات النازحين داخل القطاع.

وأضاف أن القافلة تحتوي على سلال غذائية متنوعة تشمل الدقيق والطحين والأرز والمعلبات الجافة وألبان الأطفال، إلى جانب مساعدات إغاثية أخرى مثل الملابس الشتوية، والبطاطين، والخيام الإيوائية، فضلًا عن مستلزمات العناية الشخصية وبعض الأدوات العلاجية، كما تضم القافلة مشتقات بترولية من السولار والغاز، اللازمة لتشغيل المخابز وتوليد الكهرباء بالمستشفيات ومرافق الخدمات الحيوية داخل الأراضي الفلسطينية.

وأشار كمال، إلى أن دخول الشاحنات يتم عبر منفذي العوجة وكرم أبو سالم بعد إجراءات الفحص والتدقيق، لافتًا إلى استمرار التعنت الإسرائيلي، ورفض مرور بعض الشاحنات، خاصة التي تحتوي على مستلزمات طبية وأدوات جراحية.

ويعيش قطاع غزة مأساة إنسانية عقب انتهاء العدوان الإسرائيلي الذي خلف أكثر من 71 ألف شهيد، ونحو 171 ألف جريح ومصاب، في ظل انهيار شبه كامل في المنظومة الصحية، وانعدام الأدوية والمستلزمات الطبية وتدمير المستشفيات، ورفض الاحتلال حتى اللحظة تشغيل معبر رفح البري، وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار، لخروج المصابين للعلاج خارج القطاع.