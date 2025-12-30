استطلاع: نصف الألمان يعتزمون تقديم تبرعات خيرية في 2026

أظهر استطلاع للرأي أن التبرعات الخيرية تأتي في مقدمة التوجهات المالية للألمان في العام المقبل، إذ يعتزم 51% من المواطنين التبرع خلال 2026.

وبحسب الاستطلاع الذي أجري بتكليف من منصة التمويل "رايزين"، أكد 17% من الألمان عزمهم في التبرع عام 2026، فيما أجاب 34% بـ"نعم على الأرجح".

وتبين أن الاستعداد للتبرع أعلى لدى سكان غرب ألمانيا "53%" مقارنة بشرقها "40%". كما أن الفئة العمرية بين 18 و29 عاما أبدت أكبر رغبة في التبرع بنسبة 57%، مقابل 52% لدى من تتراوح أعمارهم بين 50 و59 عاما، و48% لدى من هم بين 60 و69 عاما.

ويرتفع الميل للتبرع مع زيادة الدخل، لكن حتى بين الأسر التي يقل دخلها الشهري عن 1500 يورو، يخطط 45% للتبرع.

وأشار الاستطلاغ إلى ميل كبير لدى الشباب نحو الاستثمار، إذ يعتزم 56% من الفئة بين 18 و29 عاما شراء أسهم أو صناديق مؤشرات، مقابل 54% لدى من هم بين 40 و49 عاما، و40% لدى الفئة بين 50 و59 عاما.

وقال كيم فيليكس فوم، مدير الاستثمار في رايزين: "يتزايد وعي المستثمرين بأن تأمين المستقبل لا يمكن أن يتم دون اللجوء إلى أسواق المال".

وفيما يتعلق بالذهب، أبدى 39% من الشباب اهتماما بشرائه، مقابل 31% في الفئة فوق الأربعين، و23% لدى من تجاوزوا الخمسين.

كما اعتبر 48% من المشاركين أن سداد الديون أولوية قصوى في 2026، فيما يخطط 42% للادخار من أجل الأبناء أو الأحفاد. وقالت كاتارينا لوت، العضوة في مجلس إدارة "رايزين": "النتائج تظهر بوضوح أن الكثيرين يريدون التعامل مع شؤونهم المالية بوعي أكبر في 2026، ومع بداية العام الجديد، يستحق الأمر مراجعة الوضع المالي".

وأشار الاستطلاع إلى أن الرجال يولون اهتماما أكبر بالتخطيط المالي مقارنة بالنساء، لكن اهتمام النساء بالاستثمار ارتفع من 30% في الاستطلاع السابق إلى 36% حاليا.

وأجرى الاستطلاع معهد "إنوفاكت" لأبحاث السوق خلال الفترة من 2 حتى 4 ديسمبر 2025، وشمل 1023 فردا تتراوح أعمارهم بين 18 و 79 عاما.