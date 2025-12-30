 الصين تكشف عن لائحة تنفيذ قانون ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من الأول من يناير - بوابة الشروق
الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 1:29 م القاهرة
الصين تكشف عن لائحة تنفيذ قانون ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من الأول من يناير

بكين - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 - 1:06 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 - 1:06 م

أفادت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" بأن رئيس وزراء الصين لي تشيانج وقع مرسوما لمجلس الدولة يصدر بموجبه لائحة تنفيذ قانون ضريبة القيمة المضافة في البلاد، المقرر بدء تطبيقها اعتبارا من الأول من يناير.

وتحدد اللائحة الجديدة بدقة المكلفين بدفع الضرائب والأنشطة الخاضعة للضريبة، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وتوضح اللائحة كيفية تطبيق معدلات الضرائب.

وتحدد اللائحة وسائل حساب الضرائب المستحقة في مختلف الحالات.

وتوضح اللائحة المعايير الخاصة بمختلف البنود المعفاة من ضريبة القيمة المضافة المدرجة في قانون ضريبة القيمة المضافة.

 


