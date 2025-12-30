الصين تكشف عن لائحة تنفيذ قانون ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من الأول من يناير

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" بأن رئيس وزراء الصين لي تشيانج وقع مرسوما لمجلس الدولة يصدر بموجبه لائحة تنفيذ قانون ضريبة القيمة المضافة في البلاد، المقرر بدء تطبيقها اعتبارا من الأول من يناير.

وتحدد اللائحة الجديدة بدقة المكلفين بدفع الضرائب والأنشطة الخاضعة للضريبة، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وتوضح اللائحة كيفية تطبيق معدلات الضرائب.

وتحدد اللائحة وسائل حساب الضرائب المستحقة في مختلف الحالات.

وتوضح اللائحة المعايير الخاصة بمختلف البنود المعفاة من ضريبة القيمة المضافة المدرجة في قانون ضريبة القيمة المضافة.