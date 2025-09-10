ضياء رشوان: العدوان الإسرائيلي على الدوحة غاشم فاشل

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن العدوان الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة «غاشم فاشل».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «ستوديو إكسترا»، مساء الأربعاء: «نحن أمام إسرائيل المجنونة، ولسنا إزاء إسرائيل التوسعية، فتل أبيب ظنت أنها قادرة على كل شيء، لكن الهجوم الذي شاركت فيه 15 طائرة فشل فشلًا ذريعًا،».

وأشار إلى أن تل أبيب لم تتمكن من إخضاع المقاومة الفلسطينية، التي يبلغ عدد عناصرها آلاف الأشخاص، رغم خوض حرب لمدة عامين في قطاع غزة.

وذكر أن إسرائيل تمتلك ما تصفه بـ«الجيش الأقوى» في المنطقة، الذي يملك إمكانيات عسكرية، ويتمتع بالضخ من الذخائر والإمدادات على مدار الساعة من الولايات المتحدة.

وأوضح أن إسرائيل لم تتمكن من تحقيق النصر المطلق أو إنهاء الأمر في غزة، رغم أن القطاع تحت بصر وسمع التجسس الإسرائيلي على مدار 25 سنة.

وأكمل: «لو انتصرت وأديت المهمة فأنت لا تحتاج التوقيع على اتفاقية تنص على نزع السلاح، لكن نتنياهو لم ينجح بالشكل الذي يقدم به نفسه، والعملية في قطر فاشلة تؤثر تأثيرًا خطيرًا على الوضع الإسرائيلي الداخلي، وتغير العديد من الأشياء».