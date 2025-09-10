الخارجية: تنسيق عربي إسلامي مشترك للتعامل مع الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

قال السفير تميم خلاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن التصعيد الإسرائيلي بالهجوم على مقر إقامة قادة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، يشكل خطرًا جسيمًا على استقرار المنطقة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن هناك تنسيقًا على المستوى الإقليمي بين الدول العربية والإسلامية، للتعامل مع هذا الهجوم.

وأشار إلى عقد جلسة في مجلس الأمن غدًا الخميس، بسبب فداحة العدوان الإسرائيلي، مؤكدًا استمرار التنسيق والتشاور على المستوى العربي والإسلامي والعالمي بشأن تلك المسألة.

وفي سياق آخر، شدد على أهمية الخطاب الذي أرسلته مصر لمجلس الأمن إزاء التطورات في حوض النيل الشرقي، مؤكدًا أنه «تحرك قانوني بالغ الأهمية».

وأوضح أن مصر تسجل موقفها القانوني في مجلس الأمن مع كل إجراء أحادي تتخذه إثيوبيا، للتأكيد على الرفض القاطع لهذا الإجراء، ولضمان الوضع القانوني لمصر والحفاظ على حقوقها المائية.