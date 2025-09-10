 الخارجية: تنسيق عربي إسلامي مشترك للتعامل مع الهجوم الإسرائيلي على الدوحة - بوابة الشروق
الأربعاء 10 سبتمبر 2025 11:01 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟
النتـائـج تصويت

الخارجية: تنسيق عربي إسلامي مشترك للتعامل مع الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 10 سبتمبر 2025 - 10:38 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 سبتمبر 2025 - 10:38 م

قال السفير تميم خلاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن التصعيد الإسرائيلي بالهجوم على مقر إقامة قادة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، يشكل خطرًا جسيمًا على استقرار المنطقة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن هناك تنسيقًا على المستوى الإقليمي بين الدول العربية والإسلامية، للتعامل مع هذا الهجوم.

وأشار إلى عقد جلسة في مجلس الأمن غدًا الخميس، بسبب فداحة العدوان الإسرائيلي، مؤكدًا استمرار التنسيق والتشاور على المستوى العربي والإسلامي والعالمي بشأن تلك المسألة.

وفي سياق آخر، شدد على أهمية الخطاب الذي أرسلته مصر لمجلس الأمن إزاء التطورات في حوض النيل الشرقي، مؤكدًا أنه «تحرك قانوني بالغ الأهمية».

وأوضح أن مصر تسجل موقفها القانوني في مجلس الأمن مع كل إجراء أحادي تتخذه إثيوبيا، للتأكيد على الرفض القاطع لهذا الإجراء، ولضمان الوضع القانوني لمصر والحفاظ على حقوقها المائية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك