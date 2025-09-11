الدوحة تستضيف قمة عربية إسلامية طارئة الأحد والاثنين المقبلين

تستضيف الدوحة قمة عربية إسلامية طارئة يومي الأحد والإثنين المقبلين، لمناقشة الهجوم الإسرائيلي على قطر، وذلك وفقًا لما أفاده موقع «العربي الجديد».

وقال رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن، الأربعاء، إن قمة عربية إسلامية ستعقد في العاصمة الدوحة خلال الأيام المقبلة لإقرار مسار رد جماعي لردع إسرائيل.

جاء ذلك في مقابلة حصرية أجراها رئيس الوزراء القطري مع شبكة «سي إن إن» الأمريكية، غداة استهداف إسرائيل وفد حركة «حماس» المفاوض في الدوحة، الثلاثاء.

ووصف الهجوم الإسرائيلي على الدوحة بأنه «إرهاب دولة»، قائلًا: «لا أجد كلمات تعبر عن مدى غضبنا من هذا العمل (..) إنه إرهاب دولة، لقد تعرضنا للخيانة».

والثلاثاء، أعلنت إسرائيل مسئوليتها عن الهجوم الذي استهدف قادة لحماس في قطر.

من جانبها، أعلنت حماس أن وفدها المفاوض بقيادة رئيسها بغزة خليل الحية، نجا من محاولة الاغتيال، بينما استشهد جهاد لبد مدير مكتب الحية ونجله همام الحية، و3 مرافقين هم عبد الله عبد الواحد، ومؤمن حسونة، وأحمد المملوك.