كندا تمدد تخفيف العقوبات على سوريا 6 أشهر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت كندا تمديد قرارها الصادر في فبراير 2025 بشأن تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا لمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية، لمدة 6 أشهر إضافية.

وذكر بيان على موقع الحكومة الكندية، الأربعاء، أن غالبية السوريين ما زالوا يعيشون تحت خط الفقر، وأن الملايين منهم بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

وأشار البيان إلى أن برنامج المساعدات الإنسانية لسوريا، الذي استمر 6 أشهر، انتهى في 27 أغسطس الفائت.

وأضاف: "كندا ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية لسوريا وستستمر في دعم عملية الانتقال السياسي فيها، ولهذا قررت تمديد تخفيف العقوبات حتى فبراير 2026".

يذكر أن الحكومة الكندية قررت في فبراير الماضي، تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا لمدة 6 أشهر لدعم إعادة الإعمار والاستقرار، في أعقاب سقوط نظام الأسد أواخر العام الماضي.

وفي 8 ديسمبر 2024، أكملت فصائل سورية بسط سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم نظام البعث، بينها 53 سنة من حكم أسرة الأسد.