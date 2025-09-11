قدّم المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، بالاشتراك مع منظمات حقوقية فلسطينية، شكوى في ألمانيا أمس الأربعاء، ضد جندي إسرائيلي خدم في وحدة قناصة إسرائيلية اغتالت عددًا كبيرًا من المدنيين العزّل خلال الأشهر الأولى من الحرب.

وأمس الأول، نشرت صحيفة «جارديان» البريطانية، بالتعاون مع وسائل إعلام أوروبية أخرى، تحقيقًا حول وحدة القناصة التي يُطلق عليها أعضاؤها اسم «وحدة الأشباح»، وهي فرقة قناصة تابعة للكتيبة 202 للمظليين.

وتناول التحقيق مواد نشرها الباحث الفلسطيني يونس الطيراوي، الذي نجح قبل نحو عام في إقناع أحد جنود الوحدة بإجراء مقابلة معه، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة «هآرتس» العبرية.

وقال الجندي، وهو من أصل ألماني، إن القناصة أطلقوا النار وقتلوا السكان الذين عبروا خطًا وهميًا رسمه قادتهم، وهو خط غير مألوف لسكان المنطقة.

وبحسب بيان صادر عن المركز الأوروبي للحقوق الدستورية، دعت المنظمات الحقوقية مُقدمة الشكوى إلى فتح تحقيق في المسألة بموجب القانون الجنائي الدولي، للاشتباه في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأكد المركز أن «ألمانيا لديها التزام أساسي بالتحقيق مع مرتكبي الجرائم الدولية، خاصة إذا كان المتهمون ولدوا في ألمانيا أو كانوا مواطنين ألمان».

وقال المدير المشارك لبرنامج الجرائم الدولية في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان الدكتور ألكسندر شوارتز، إن «القتل المتعمد للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة انتهاك صارخ للقانون الجنائي الدولي».

وأشار إلى أن «ألمانيا ملزمة - بموجب القانون الدولي - بالتحقيق في مثل هذه الأفعال وملاحقة مرتكبيها قضائيًا بشكل مستقل».

وأضاف: «يجب ألا تكون هناك ازدواجية في المعايير، حتى لو كان الجناة أعضاء في القوات المسلحة الإسرائيلية أو إذا كانت للحكومة المعنية شراكة سياسية خاصة مع ألمانيا».