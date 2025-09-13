 مجموعة السبع تدرس فرض عقوبات على مؤيدي حرب روسيا وأوكرانيا - بوابة الشروق
السبت 13 سبتمبر 2025 1:50 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟
النتـائـج تصويت

مجموعة السبع تدرس فرض عقوبات على مؤيدي حرب روسيا وأوكرانيا

وكالات
نشر في: السبت 13 سبتمبر 2025 - 1:32 ص | آخر تحديث: السبت 13 سبتمبر 2025 - 1:32 ص

ذكر بيان صادر عن وزارة المالية الكندية أن وزراء مالية مجموعة السبع لأكبر اقتصادات عالمية ناقشوا في اجتماع يوم الجمعة، احتمال فرض عقوبات وتدابير تجارية مثل الرسوم الجمركية على الدول التي يعتبرونها تساعد روسيا في حربها في أوكرانيا.

ووفقا للبيان الذي أصدرته كندا، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة السبع، عقد وزراء مالية المجموعة اجتماعا لمناقشة المزيد من الإجراءات لزيادة الضغط على روسيا لإنهاء حربها ضد أوكرانيا، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف البيان: "ناقشوا مجموعة واسعة من الإجراءات الاقتصادية الممكنة لزيادة الضغط على روسيا، بما في ذلك فرض المزيد من العقوبات والتدابير التجارية، مثل الرسوم الجمركية، على أولئك الذين يدعمون جهود الحرب الروسية".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك